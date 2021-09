Roma, ritiro in vista del derby: Mourinho prepara la sfida alla Lazio (Di sabato 25 settembre 2021) Roma in ritiro per preparare al meglio il derby con la Lazio di domani sera. E Mourinho carica al massimo il gruppo Il Corriere dello Sport fa il punto sulla Roma alla vigilia del derby. Josè Mourinho ha fatto blindare il centro sportivo di Trigoria, nel quale non possono entrare giornalisti e televisioni. Anche i dipendenti stessi possono parcheggiare all’interno ma solo fino ad esaurimento posti. ritiro che continuerà anche dopo la seduta del pomeriggio, con il tecnico portoghese che vuole caricare al massimo il suo gruppo per la delicata sfida con i cugini della Lazio. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 25 settembre 2021)inperre al meglio ilcon ladi domani sera. Ecarica al massimo il gruppo Il Corriere dello Sport fa il punto sullavigilia del. Josèha fatto blindare il centro sportivo di Trigoria, nel quale non possono entrare giornalisti e televisioni. Anche i dipendenti stessi possono parcheggiare all’interno ma solo fino ad esaurimento posti.che continuerà anche dopo la seduta del pomeriggio, con il tecnico portoghese che vuole caricare al massimo il suo gruppo per la delicatacon i cugini della. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

CalcioNews24 : #Roma, come si preparano i giallorossi al derby ?? - Ftbnews24 : ?????? #Mourinho #ASRoma #SerieA #VeronaRoma #Roma @TuttoASRoma24 # Roma, Mourinho blinda Trigoria: tutti in ritiro pr… - sarahross71 : RT @tempoweb: 'In ritiro nel resort di lusso' Lo scandalo della #Asl che manda in gita 70 dirigenti ?? - glooit : Asl Roma 4 in imbarazzo per il ritiro per dirigenti nel resort di lusso: evento annullato leggi su Gloo… - infoitsport : Lazio-Roma, Mourinho decide per il ritiro a Trigoria in vista del derby -