Roma, Mourinho porta tutti in ritiro a Trigoria e per paura del traffico anticipa l’arrivo all’Olimpico (Di sabato 25 settembre 2021) Il Corriere dello Sport racconta le manovre di avvicinamento al derby da parte di José Mourinho. Il tecnico ha blindato il centro sportivo di Trigoria vietando le riprese tv per gli allenamenti. Tabella di marcia ferrea, comprensiva di visione dei video della Lazio e anticipo dell’ora di partenza per l’Olimpico per paura del traffico. “Mourinho prepara il derby con grande attenzione. Trigoria è blindata, anche ieri lo Special One non ha fatto riprendere l’allenamento dalle telecamere. I dipendenti possono parcheggiare all’interno del centro sportivo fino a esaurimento dei pochi posti a disposizione. Mourinho mette attenzione a tutte le partite, ma sa che questa è decisiva. I giocatori stasera resteranno in ritiro. L’appuntamento per oggi è fissato per ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 25 settembre 2021) Il Corriere dello Sport racconta le manovre di avvicinamento al derby da parte di José. Il tecnico ha blindato il centro sportivo divietando le riprese tv per gli allenamenti. Tabella di marcia ferrea, comprensiva di visione dei video della Lazio e anticipo dell’ora di partenza per l’Olimpico perdel. “prepara il derby con grande attenzione.è blindata, anche ieri lo Special One non ha fatto riprendere l’allenamento dalle telecamere. I dipendenti possono parcheggiare all’interno del centro sportivo fino a esaurimento dei pochi posti a disposizione.mette attenzione a tutte le partite, ma sa che questa è decisiva. I giocatori stasera resteranno in. L’appuntamento per oggi è fissato per ...

Advertising

angelomangiante : Nicola Zalewsky ha appena 19 anni e già esordito nella Roma di Mourinho. Purtroppo suo papà ha appena perso la bat… - OfficialASRoma : ?? Ecco la formazione scelta da José Mourinho per #RomaUdinese ?? DAJE ROMA! ?? #ASRoma - OfficialASRoma : ?? Daje @tammyabraham ?? I video delle interviste post partita di Mourinho, Mkhitaryan e Tammy ??… - Andrea_DiCarlo : In edicola l’inserto speciale sul #Derby di #Roma. Grazie a #AlbertoMarzari per la disponibilità: con lui ho parlat… - LALAZIOMIA : #Calcio Derby Roma-Lazio, Mourinho specialista delle stracittadine -