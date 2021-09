Roma | Mourinho | ' Derby senza Pellegrini? L' arbitro ha fatto una cag'

Advertising

angelomangiante : Nicola Zalewsky ha appena 19 anni e già esordito nella Roma di Mourinho. Purtroppo suo papà ha appena perso la bat… - OfficialASRoma : ?? Ecco la formazione scelta da José Mourinho per #RomaUdinese ?? DAJE ROMA! ?? #ASRoma - OfficialASRoma : ?? Daje @tammyabraham ?? I video delle interviste post partita di Mourinho, Mkhitaryan e Tammy ??… - giornaleradiofm : Approfondimenti: Calcio: Mourinho 'Un privilegio giocare Lazio-Roma': (ANSA) - ROMA, 25 SET - 'Il derby è bello da… - LazionewsEu : #Roma, #Mourinho: “#Lazio squadra forte, servirà una partita completa” #sslazio #forzalazio #LazioRoma #lazionews… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Mourinho

- Primo derby stagionale, prima stracittadina per Joséche domani pomeriggio alle 18 affronterà con la suala Lazio di Maurizio Sarri. Questo pomeriggio il tecnico portoghese è ...in ritiro per preparare al meglio il derby con la Lazio di domani sera. Ecarica al massimo il gruppo Il Corriere dello Sport fa il punto sullaalla vigilia del derby. Josèha fatto blindare il centro sportivo di Trigoria, nel quale non possono entrare giornalisti e televisioni. Anche i ...José Mourinho ha presieduto la conferenza stampa di Lazio-Roma, stracittadina valevole per la sesta giornata della Serie A 2021/2022. Il video completo ...L'allenatore giallorosso alla vigilia della sfida con la Lazio: "Sono gare belle da preparare e da giocare, i ragazzi daranno tutto" ...