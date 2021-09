Roma Investe una 19enne e fugge | inseguito e bloccato da due giovani a bordo di una Smart

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 25 settembre 2021) Momenti di paura ieri sera in via Cassia, all’Olgiata, dove – intorno alle ore 20:30 – una ragazza è stata investita da un autocarro mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali all’altezza dell’incrocio con via Bragaglia. L’uomo che guidava l’autocarro è passato con il rosso al semaforo mentre la giovane attraversava regolarmente sulle strisce con il verde. Ragazza investita sulle strisce da pirata della strada La giovane, una ragazza del Perù di 19 anni, è finita rovinosamente a terra ma l’uomo alla guida, invece di fermarsi a soccorrerla, ha accelerato ed è fuggito. Alla scena, però, hanno assistito in molti, tra cui anche due ragazzi adi unache, senza perdere un attimo di tempo, hanno iniziato ad inseguire il furgone per circa un chilometro in direzione Viterbo. Nel contempo, sono stati chiamati i soccorsi da più persone, per ...