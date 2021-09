Roma, impossibile il ricorso per la squalifica di Pellegrini: ecco perchè (Di sabato 25 settembre 2021) La Roma, nonostante tutto, non può fare nulla contro la squalifica di Lorenzo Pellegrini, che salterà quindi il derby Nonostante la grande rabbia per un espulsione ai più sembrata ingiusta, la Roma dovrà rinunciare a Lorenzo Pellegrini per il derby di domani sera. impossibile appellarsi contro la squalifica per la squadra giallorossa, che dovrà fare a meno del suo capitano per una partita tanto sentita. Come riferito dal Corriere dello Sport, l’articolo 7 comma 9 e l’articolo 74 comma 8 del codice di giustizia sportivo non permettono infatti di fare ricorso quando la giornata di stop è soltanto una. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 25 settembre 2021) La, nonostante tutto, non può fare nulla contro ladi Lorenzo, che salterà quindi il derby Nonostante la grande rabbia per un espulsione ai più sembrata ingiusta, ladovrà rinunciare a Lorenzoper il derby di domani sera.appellarsi contro laper la squadra giallorossa, che dovrà fare a meno del suo capitano per una partita tanto sentita. Come riferito dal Corriere dello Sport, l’articolo 7 comma 9 e l’articolo 74 comma 8 del codice di giustizia sportivo non permettono infatti di farequando la giornata di stop è soltanto una. L'articolo proviene da Calcio News 24.

