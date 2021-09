(Di sabato 25 settembre 2021) Un errore commesso suldeldiin vistaamministrative sta facendo il giro del web. ' Si vota il 2 e il 3 ottobre' , si legge, mentre in realtà le urne saranno aperte ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Alitalia: manifestanti bloccano l'autostrada Roma-Fiumicino. Traffico rallentato in direzione dello scalo. La poliz… - Agenzia_Ansa : Fanpage: la Procura di Roma revoca il sequestro del video su Durigon #ANSA - Corriere : Il sito del Campidoglio sbaglia le date: «Si vota il 2 e il 3» - BreakingItalyNe : RT @leggoit: Roma, il sito del Comune sbaglia la data delle elezioni: la svista che diventa virale - TGEUR24 : #Roma #elezioniamministrative2021 errore sul sito di @Roma , la data segnata è sbagliata ???? -

Ultime Notizie dalla rete : Roma sito

RomaToday

Leggi anche > 'Appare suldiCapitale una news nella quale si parla del servizio per i disabili durante i due turni delle elezioni amministrative. Si parla però di elezioni del 2 e del 3 ...... estrapolando i dati, è stata l'associazione culturale "Forche Caudine", lo storico circolo dei molisani a, che pubblica le schede riferite a tutte le regioni sul proprio( www.Possono riprendere a girare l'Europa anche i Lust For Youth, anche per riprendere a suonare le canzoni del loro album più recente ...É il gruppo più nutrito insieme ai campani seguito da pugliesi, siciliani, molisani e abruzzesi. Il più anziano, un 84enne originario del cosentino ...