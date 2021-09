Roma, donna in stato confusionale aiutata dalla Polizia durante la bonifica delle Mura Aureliane (Di sabato 25 settembre 2021) L’area verde a ridosso delle Mura Aureliane, in viale Pretoriano, è in fase di “restauro” grazie ad un’importante intervento della Polizia Locale iniziato questa mattina. L’obiettivo è proprio il ripristino del decoro urbano e per la riqualificazione dell’area verde. Sul posto, oltre alle pattuglia del I gruppo “Ex Trevi” e delle unità del NAE (Nucleo Assistenza Emarginati), personale del decoro urbano, che ha provveduto con le opere di pulizia e di rimozione dei rifiuti. N Nel corso delle operazioni, gli agenti hanno trovato una donna di origine Nigeriana di 42 anni senza fissa dimora che si aggirava in stato confusionale; questa è stata affidata a personale medico per l’assistenza necessaria. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 25 settembre 2021) L’area verde a ridosso, in viale Pretoriano, è in fase di “restauro” grazie ad un’importante intervento dellaLocale iniziato questa mattina. L’obiettivo è proprio il ripristino del decoro urbano e per la riqualificazione dell’area verde. Sul posto, oltre alle pattuglia del I gruppo “Ex Trevi” eunità del NAE (Nucleo Assistenza Emarginati), personale del decoro urbano, che ha provveduto con le opere di pulizia e di rimozione dei rifiuti. N Nel corsooperazioni, gli agenti hanno trovato unadi origine Nigeriana di 42 anni senza fissa dimora che si aggirava in; questa è stata affidata a personale medico per l’assistenza necessaria. su Il Corriere della Città.

Advertising

GabrieleMuccino : Un po’ Halloween, un po’ foto al Colosseo con i turisti, un po’ disperazione di una donna che ha affondato Roma e s… - VincenzaSMF : @vivapenna Ossequio, si certamente da chi l,ha voluta cone GRILLO ,M5S fuori luogo l,abito delle donne Romane di a… - CorriereCitta : Roma, donna in stato confusionale aiutata dalla Polizia durante la bonifica delle Mura Aureliane - fainformazione : LEDA in concerto al Teatro Ghione di Roma Mercoledì 13 ottobre alle ore 21:00, un evento di solidarietà orga… - fainfocultura : LEDA in concerto al Teatro Ghione di Roma Mercoledì 13 ottobre alle ore 21:00, un evento di solidarietà orga… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma donna Difesa: Aeronautica, donna con sospetta frattura recuperata nella riserva dello 'Zingaro' Roma, 25 set 18:05 - Nel pomeriggio di oggi, 25 Settembre, un equipaggio dell'82mo Centro Csar (Combat Search and Rescue - Ricerca e soccorso) del 15mo stormo...

Bif&st: Gerini e Lucia Sardo, modernità vs tradizione Una donna moderna piena di fisime e problemi e una, al contrario, più semplice, radicata alle tradizioni ... una produttrice cinematografica che da anni vive a Roma dopo aver abbandonato il paese di ...

Roma. Denunciata una donna. Teneva 13 cani in pessime condizioni Rai News A Roma la manifestazione per le afgane e le donne tutte Sabato, 25 settembre 2021 Home > aiTv > A Roma la manifestazione per le afgane e le donne tutte Milano, 25 set. (askanews) - "Tull Quadze", tutte le donne in Pashtu: Manifestazione femminista a piazza ...

Pensioni: Tridico, 'riscatto gratuito laurea per incentivare studi' Ma Tridico, con un occhio al Recovery, indica anche le tre emergenze "che sono donne, giovani e Sud" proponendo di "focalizzare gli incentivi alle assunzioni su queste categorie" perché - porta ad ese ...

, 25 set 18:05 - Nel pomeriggio di oggi, 25 Settembre, un equipaggio dell'82mo Centro Csar (Combat Search and Rescue - Ricerca e soccorso) del 15mo stormo...Unamoderna piena di fisime e problemi e una, al contrario, più semplice, radicata alle tradizioni ... una produttrice cinematografica che da anni vive adopo aver abbandonato il paese di ...Sabato, 25 settembre 2021 Home > aiTv > A Roma la manifestazione per le afgane e le donne tutte Milano, 25 set. (askanews) - "Tull Quadze", tutte le donne in Pashtu: Manifestazione femminista a piazza ...Ma Tridico, con un occhio al Recovery, indica anche le tre emergenze "che sono donne, giovani e Sud" proponendo di "focalizzare gli incentivi alle assunzioni su queste categorie" perché - porta ad ese ...