Roma, aveva svaligiato un appartamento: minorenne incastrata dalle telecamere (Di sabato 25 settembre 2021) Roma – Gli agenti del commissariato Porta Pia, diretto da Angelo Vitale, hanno sottoposto a fermo di Polizia Giudiziaria una minore identificata come responsabile di furto in appartamento avvenuto il 17 agosto scorso in via Catania. Nell’occasione erano stati asportati monili in oro e borse di lusso, per un valore quantificato in circa 15mila euro. Grazie all’ausilio della Polizia Scientifica e ad alcune immagini estrapolate dalle telecamere di videosorveglianza si è risaliti alla minorenne. La stessa, con numerosi pregiudizi di Polizia, è stata associata presso la struttura minorile in via Virginia Agnelli. Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 25 settembre 2021)– Gli agenti del commissariato Porta Pia, diretto da Angelo Vitale, hanno sottoposto a fermo di Polizia Giudiziaria una minore identificata come responsabile di furto inavvenuto il 17 agosto scorso in via Catania. Nell’occasione erano stati asportati monili in oro e borse di lusso, per un valore quantificato in circa 15mila euro. Grazie all’ausilio della Polizia Scientifica e ad alcune immagini estrapolatedi videosorveglianza si è risaliti alla. La stessa, con numerosi pregiudizi di Polizia, è stata associata presso la struttura minorile in via Virginia Agnelli. Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede ...

