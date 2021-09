Rod Laver | stadio e scarpe | l' eredità di un' icona di stile

Advertising

rodolfoferrone : Vedere i miei 2 IDOLI di gioventù come Borg e McEnroe insieme alla presentazione di Rod Laver è qualcosa di special… - angelomangiante : La prima volta di #Berrettini. Il nuovo mondo che regala il massimo. Giocare a Boston, con Borg capitano, con McEn… - gudryanneufert : @andrefran Rod Laver, Federer, Nadal, Borg, Agassi, McEnroe, Connors, Lendl > Djoko. - TennisWorldit : Roger Federer: 'È stato bellissimo vedere Rod Laver in tribuna a New York' -

Ultime Notizie dalla rete : Rod Laver

Tiscali.it

La presenza dial TD Garden di Boston , per l'apertura della competizione a lui intitolata, scatena un'ovazione intensa. L'emozione è sempre la stessa, ad ogni apparizione di "The Rocket". "La standing ...Affrontare una competizione che porta il nome diè sempre speciale. Anche se stavolta in campo non c'è Roger Federer, che è anche co - organizzatore dell'evento attraverso la sua agenzia ...Home; Tennis News; Roger Federer; Per la prima volta la Laver Cup dovrà fare a meno di Roger Federer, Novak Djokovic e Rafael Nadal. Lo svizzero e lo spagnolo sono fermi ai box a ...Djokovic è stato fotografato insieme ad uno dei soldati che prese parte al genocidio di Srebrenica, in cui furono uccise oltre 8mila persone ...