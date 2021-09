Risultati e classifica Serie B live: il Brescia vince in rimonta, si ferma il Benevento (Di sabato 25 settembre 2021) Risultati e classifica Serie B live: tutti gli aggiornamenti della sesta giornata di campionato. Parziali e marcatori in diretta dai campi Tutti gli aggiornamenti sulla sesta giornata di Serie B che si svolgerà tra sabato 25 e domenica 26 settembre: tutti i Risultati, la classifica e i marcatori delle partite. Pomeriggio molto intenso in apertura di programma con il match tra Ascoli e Brescia a illuminare la scena. Trasferta a Como per il Benevento, mentre Cittadella-Lecce promette scintille. Il Monza di Stroppa non può invece sbagliare l’appuntamento casalingo con il Pordenone. Si chiude in serata con l’atteso derby calabrese. La capolista Pisa scende in campo invece domenica al Tardini, con gli uomini di Maresca in fase di crisi ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 25 settembre 2021): tutti gli aggiornamenti della sesta giornata di campionato. Parziali e marcatori in diretta dai campi Tutti gli aggiornamenti sulla sesta giornata diB che si svolgerà tra sabato 25 e domenica 26 settembre: tutti i, lae i marcatori delle partite. Pomeriggio molto intenso in apertura di programma con il match tra Ascoli ea illuminare la scena. Trasferta a Como per il, mentre Cittadella-Lecce promette scintille. Il Monza di Stroppa non può invece sbagliare l’appuntamento casalingo con il Pordenone. Si chiude in serata con l’atteso derby calabrese. La capolista Pisa scende in campo invece domenica al Tardini, con gli uomini di Maresca in fase di crisi ...

Advertising

CalcioWeb : La #SerieB in campo per la sesta giornata: i risultati e come cambia la classifica - zazoomblog : Risultati e classifica Premier League live: colpo del City United ancora ko - #Risultati #classifica #Premier - CalcioWebPuglia : Serie B - Risultati e classifica live! - 5a giornata - gilnar76 : Risultati e classifica Serie A LIVE: il Milan affronta lo Spezia #Finoallafine #Forzajuve #Juventus #LiveAhead… - CalcioWebPuglia : Serie A - Risultati e classifica live! - 5a giornata -