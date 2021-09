Risultati e classifica Premier League live: Everton nel gruppone in vetta, sprofonda il Leeds (Di sabato 25 settembre 2021) Risultati e classifica Premier League live: tutti gli aggiornamenti della sesta giornata del campionato inglese. Parziali e marcatori in diretta dai campi Tutti gli aggiornamenti sulla sesta giornata di Premier League che si svolgerà nel weekend tra sabato 25 e lunedì 27 settembre: tutti i Risultati, la classifica e i marcatori delle partite. Weekend di fuoco nel massimo campionato inglese che si apre con la supersfida tra Chelsea e Manchester City, mentre in contemporanea cercherà di approfittarne lo United al cospetto dell’Aston Villa. Il corposo programma del pomeriggio si chiude con Reds di Klopp impegnati sul campo del Brentford. Interessante anche il palinsesto della domenica, nel quale spicca il classicissimo derby londinese ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 25 settembre 2021): tutti gli aggiornamenti della sesta giornata del campionato inglese. Parziali e marcatori in diretta dai campi Tutti gli aggiornamenti sulla sesta giornata diche si svolgerà nel weekend tra sabato 25 e lunedì 27 settembre: tutti i, lae i marcatori delle partite. Weekend di fuoco nel massimo campionato inglese che si apre con la supersfida tra Chelsea e Manchester City, mentre in contemporanea cercherà di approfittarne lo United al cospetto dell’Aston Villa. Il corposo programma del pomeriggio si chiude con Reds di Klopp impegnati sul campo del Brentford. Interessante anche il palinsesto della domenica, nel quale spicca il classicissimo derby londinese ...

