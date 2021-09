Rinnovo Vlahovic | la Fiorentina vuole chiudere a breve

(Di sabato 25 settembre 2021), i viola hanno fretta di blindare il centravanti serbo con il prloungamento del contratto: le ultime notizie Sulle pagine del Corriere dello Sport di parla deldi Dusan. La, nella figura di Rocco Commisso, vorrebbela trattativa per blindare il centravanti serbo prima del ritorno negli Stati Uniti dello stesso presidente. Nessuna promessa però. L’intenzione viola è quella di fare del numero 9 un punto fermo per gli anni a venire, ma l’ultima parola spetterà a lui. Le big d’Europa, intanto, restano alla finestra. L'articolo proviene da Calcio News 24.

La palla passa a, che a parole giura amore, ma nello stesso momento temporeggia su una proposta diin viola che giace ancora nel cassetto. Guarda tutte le partite di Serie A TIM ......sognano un centravanti come Dusan, stella della Fiorentina . Nonostante le varie richieste, soprattutto dall'estero, Rocco Commisso ha trattenuto il serbo. Non c'è ancora ildel ..."Vlahovic: nuovi gol per stupire", titola stamani il Corriere dello Sport. Con Nico Gonzalez squalificato, alla “Dacia Arena” il serbo potrebbe trovarsi ...Per la Juventus sarebbe già in programma un importante addio in estate: scopriamo di chi si tratta e quale sarà il suo grande sostituto.