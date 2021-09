Rinnovo Dybala: salta l’incontro, ecco cosa manca per la fumata bianca (Di sabato 25 settembre 2021) La Juventus non smette di lavorare per il futuro e mette in programma il Rinnovo di Dybala: ecco cosa manca per la fumata bianca Vanno avanti in maniera piuttosto spedita… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di sabato 25 settembre 2021) La Juventus non smette di lavorare per il futuro e mette in programma ildiper laVanno avanti in maniera piuttosto spedita… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

romeoagresti : Passi in avanti (concreti) tra la #Juventus e #Dybala per il rinnovo. Nei prossimi giorni ci sarà un altro incontro… - GoalItalia : 8 milioni netti più bonus per Dybala ?? Il rinnovo con la Juventus è più vicino ?? [? @romeoagresti] - _Morik92_ : Confermate le indiscrezioni di @romeoagresti e @FabDellaValle, l'incontro tra la #Juve e l'entourage di #Dybala è p… - JManiaSite : Rinnovo #Dybala: l'incontro previsto per oggi tra #Antun e #Cherubini è stato rinviato. Ecco perché ?? - _Introducing_me : RT @francescoceccot: Il rinnovo di Dybala è diventato come quando devi buttare qualcosa a casa ma ti scordi di farlo dietro il 'poi lo facc… -