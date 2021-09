Rinnovo Dybala, la Juventus studia ancora i bonus: il punto (Di sabato 25 settembre 2021) Rinnovo Dybala, nuovi contatti tra Antun e Cherubini. La Juventus lavora al prolungamento: i dettagli Come riferito da La Gazzetta dello Sport, nella giornata di ieri Jorge Antun, procuratore di Dybala, e Federico Cherubini si sono sentiti telefonicamente e hanno deciso di comune accordo di rinviare l’appuntamento fissato per oggi. I passi avanti per prolungare fino al 2025 l’accordo che scade nel 2022 ci sono (la Juventus ha deciso di alzare da 7 a 8 milioni la parte fissa del contratto) ma sui bonus la distanza esiste ancora. Le due parti, dunque, hanno deciso di prendersi ancora qualche giorno per studiare le possibili soluzioni. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 25 settembre 2021), nuovi contatti tra Antun e Cherubini. Lalavora al prolungamento: i dettagli Come riferito da La Gazzetta dello Sport, nella giornata di ieri Jorge Antun, procuratore di, e Federico Cherubini si sono sentiti telefonicamente e hanno deciso di comune accordo di rinviare l’appuntamento fissato per oggi. I passi avanti per prolungare fino al 2025 l’accordo che scade nel 2022 ci sono (laha deciso di alzare da 7 a 8 milioni la parte fissa del contratto) ma suila distanza esiste. Le due parti, dunque, hanno deciso di prendersiqualche giorno perre le possibili soluzioni. L'articolo proviene da Calcio News 24.

