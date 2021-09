Rigore sbagliato | poi il Var | spettacolo clamoroso a San Siro | Inter-Atalanta finisce pari

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 25 settembre 2021) MILANO (ITALPRESS) –segnano, sbagliano e danno, ma raccolgono solo un punto a testa. Sfida di vertice ricca di ribaltamenti di fronte e un finale per cuori forti a San2-2 con un super Malinovsky, il penalty decisivo fallito da Dimarco e il gol annullato a Piccoli. Di Dzeko ildecisivo per i nerazzurri. I padroni di casa ci mettono esattamente cinque giri d'orologio per sbloccare il punteggio. Tanto per cambiare è Barella che innesca l'azione vincente con uno splendido traversone in direzione di Lautaro Martinez: il ‘Torò è freddo, preciso e potente a battere Musso con una volèe di destro. Dopo un paio di fiammate imprecise, Malinovskyi aggiusta il mirino alla mezz'ora esatta di gioco, trafiggendo Handanovic con una gran conclusione da ...