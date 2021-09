Advertising

anteprima24 : ** Rifiuti, #Borrelli: 'Incivile lancia una #Lavatrice dalla #Finestra' (#Video) ** -

Ultime Notizie dalla rete : Rifiuti Borrelli

anteprima24.it

Incendio a Napoli,a fuoco: 'Non se ne può più' A denunciare il rogo è stato un cittadino che le ha inviate al consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio. ' Salve consigliere, ...... dall'allarme riferito dal procuratore capo Giuseppesecondo il quale "recenti indagini, ...riguardato forme di infiltrazione della pubblica amministrazione"oltre che nel settore deie ...Montagne di rifiuti sono andate a fuoco nella zona est di Napoli: dopo l'incendio si è levata un'alta colonna di fumo nero sulla città.Vasto incendio nella zona orientale di Napoli, montagne di rifiuti in fiamme in via Domenico De Roberto con una enorme colonna di fumo nero che si è innalzata sulla città. I residenti in zona si sono ...