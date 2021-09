Revocato il sequestro dell’inchiesta di Fanpage su Durigon e i 49 milioni della Lega

(Di sabato 25 settembre 2021) Nessun oscuramentodiFollow the money su Claudioe i 49. La notificapolizia postale è arrivata in redazione a Napoli, la revoca del decreto diProcura di Roma ed è firmato dalla gip Claudia Alberti, dal procuratoreRepubblica Michele Prestipino Giarritta e dal procuratore aggiunto Angelantonio Racanelli. A chiedere al pm di buttare giù i link delle due puntate era stato il gip capiltolino Paolo Andrea Taviano (candidato … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Risultato? In ventiquattro ore il Tribunale di Roma ha prima emesso e poiil provvedimento ...quindi presentato una denuncia contro ignoti dalla quale è scaturito il provvedimento di...È poi arrivato il passo indietro della Procura , che hail. Ai colleghi di Fanpage la solidarietà della redazione del Capoluogo.it.“Sono per la libertà di stampa, ma non per la libertà di diffamazione”, ha commentato l’ex sottosegretario all’Economia in ...Venerdì la procura di Roma ha disposto la revoca del sequestro preventivo e dell’oscuramento di alcune pagine del giornale online Fanpage, che era stato ...