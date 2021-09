Reddito di cittadinanza nel 2022: ecco le novità in cantiere, chi ci rimette e chi ci guadagna (Di sabato 25 settembre 2021) In piena campagna elettorale per le amministrative in diverse grandi città, ritorna in auge il Reddito di cittadinanza. La misura tanto cara ai grillini, è da sempre uno degli argomenti principali di ogni campagna elettorale, segno indelebile che è una misura che divide. Da mesi infatti si parlava di Reddito di cittadinanza da rettificare, cancellare o modificare. In base al partito politico di appartenenza, c'è un pensiero diverso relativo alla misura. Il periodo è particolarmente indicato per fare una specie di tagliando alla misura nata nel 2019 con il famoso decreto n° 4/2019, il cosiddetto “decretone”. Oltre alla campagna elettorale, c'è pure la legge di Stabilità de definire in tempi celeri entro al fine del mese di ottobre. Vediamo cosa dovrebbe cambiare sulla misura e quali sono i soggetti eventualmente ... Leggi su ultimora.news (Di sabato 25 settembre 2021) In piena campagna elettorale per le amministrative in diverse grandi città, ritorna in auge ildi. La misura tanto cara ai grillini, è da sempre uno degli argomenti principali di ogni campagna elettorale, segno indelebile che è una misura che divide. Da mesi infatti si parlava didida rettificare, cancellare o modificare. In base al partito politico di appartenenza, c'è un pensiero diverso relativo alla misura. Il periodo è particolarmente indicato per fare una specie di tagliando alla misura nata nel 2019 con il famoso decreto n° 4/2019, il cosiddetto “decretone”. Oltre alla campagna elettorale, c'è pure la legge di Stabilità de definire in tempi celeri entro al fine del mese di ottobre. Vediamo cosa dovrebbe cambiare sulla misura e quali sono i soggetti eventualmente ...

Advertising

VittorioSgarbi : Toninelli: “Non è vero che chi percepisce il reddito di cittadinanza è un fannullone: il 25% lavora”. E percepisce… - petergomezblog : Tridico: “Ora salario minimo contro il lavoro povero e riattivazione del decreto Dignità. Il reddito di cittadinanz… - ItaliaViva : Il Reddito di cittadinanza è uno strumento che non funziona: condanna chi lo percepisce alla povertà e alla dipende… - VisonaNicola : RT @paeserealeit: A molti politici il reddito di cittadinanza non piace perchè credono che la gente stia a casa a non far nulla invece di l… - paeserealeit : Il reddito di cittadinanza attuale è positivo e va difeso, ma è insufficiente: rimane ben al di sotto della soglia… -