Red Notice: Gal Gadot entra in azione nella nuova clip del film (Di sabato 25 settembre 2021) Netflix ha presentato una nuova clip del film Red Notice con star Gal Gadot, Ryan Reynolds e Dwayne Johnson, in arrivo il 12 novembre. Red Notice è il nuovo film originale di Netflix con star Dwayne Johnson, Ryan Reynolds e Gal Gadot e la clip condivisa durante l'evento TUDUM regala un'anticipazione dell'atmosfera del film. Nel video si vede il personaggio interpretato dall'interprete di Wonder Woman affrontare gli agenti, dimostrando tutto il suo fascino e le sue capacità. Red Notice è stato scritto e diretto da Rawson Marshall Thurber, mentre nel team della produzione ci sono Beau Flynn (FlynnPictureCo), Dwayne Johnson, Dany Garcia, Hiram Garcia (Seven Bucks Productions) e dal ... Leggi su movieplayer (Di sabato 25 settembre 2021) Netflix ha presentato unadelRedcon star Gal, Ryan Reynolds e Dwayne Johnson, in arrivo il 12 novembre. Redè il nuovooriginale di Netflix con star Dwayne Johnson, Ryan Reynolds e Gale lacondivisa durante l'evento TUDUM regala un'anticipdell'atmosfera del. Nel video si vede il personaggio interpretato dall'interprete di Wonder Woman affrontare gli agenti, dimostrando tutto il suo fascino e le sue capacità. Redè stato scritto e diretto da Rawson Marshall Thurber, mentre nel team della produzione ci sono Beau Flynn (FlynnPictureCo), Dwayne Johnson, Dany Garcia, Hiram Garcia (Seven Bucks Productions) e dal ...

Advertising

NetflixIT : Gal Gadot + The Rock + Ryan Reynolds = la rissa dei tuoi sogni (e un’anteprima di Red Notice, direttamente dal… - CinemApp_Cinema : Gal Gadot + The Rock + Ryan Reynolds = la rissa dei tuoi sogni (e un’anteprima di Red Notice, direttamente dal… - KappaFerruccio : RT @NetflixIT: Gal Gadot + The Rock + Ryan Reynolds = la rissa dei tuoi sogni (e un’anteprima di Red Notice, direttamente dal #TUDUM) https… - MaicolPezzi98 : RT @NetflixIT: Gal Gadot + The Rock + Ryan Reynolds = la rissa dei tuoi sogni (e un’anteprima di Red Notice, direttamente dal #TUDUM) https… - HankHC91 : RT @NetflixIT: Gal Gadot + The Rock + Ryan Reynolds = la rissa dei tuoi sogni (e un’anteprima di Red Notice, direttamente dal #TUDUM) https… -