Real Betis-Getafe (Liga, domenica H 21.00): formazioni, quote, pronostici. Ultima chiamata per Michel? (Di sabato 25 settembre 2021) Il Getafe non riesce a tirarsi via da un momento da incubo: nel turno infrasettimanale, contro l’Atletico Madrid, ha giocato bene e ha cullato a lungo il sogno di vincere l’incontro ma una doppietta di Luis Suarez nel finale ha riportato gli Azulones alla Realtà. Per Michele la panchina comincia a diventare traballante: se dovesse InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di sabato 25 settembre 2021) Ilnon riesce a tirarsi via da un momento da incubo: nel turno infrasettimanale, contro l’Atletico Madrid, ha giocato bene e ha cullato a lungo il sogno di vincere l’incontro ma una doppietta di Luis Suarez nel finale ha riportato gli Azulones allatà. Pere la panchina comincia a diventare traballante: se dovesse InfoBetting: Scommesse Sportive e

Advertising

infobetting : Real Betis-Getafe (Liga, domenica H 21.00): formazioni, quote, pronostici. Ultima - Fprime86 : RT @cmdotcom: #Liga: 3-2 Real Sociedad a Granada, è terza! Tris anche del Betis. Barcellona a picco, 0-0 a Cadice: Koeman in bilico https:… - TuttoQuaNews : RT @cmdotcom: #Liga: 3-2 Real Sociedad a Granada, è terza! Tris anche del Betis. Barcellona a picco, 0-0 a Cadice: Koeman in bilico https:… - genovesergio76 : RT @cmdotcom: #Liga: 3-2 Real Sociedad a Granada, è terza! Tris anche del Betis. Barcellona a picco, 0-0 a Cadice: Koeman in bilico https:… - Rayo_Italia : #LaLigaSantander | Risultati del giovedì: vittorie esterne per Real Sociedad e Betis -

Ultime Notizie dalla rete : Real Betis Calciomercato Napoli, Simeone vuole Fabian Ruiz all'Atletico Madrid: pronto uno scambio ...spagnolo dopo l'esperienza al Betis Siviglia può tornare in Liga molto presto. Il giocatore ha un contratto in scadenza nel 2023 con il Napoli e difficilmente ci sarà un rinnovo. Al momento Real ...

Liga 2021/2022, vittorie esterne per Real Sociedad e Betis La sesta giornata della Liga 2021/2022 regala due importanti vittorie esterne a Real Sociedad e Betis Siviglia . La prima si impone per 2 - 3 sul campo del Granada, grazie alla doppietta di Elustondo e al gol di Merino; i padroni di casa erano andati in vantaggio con Sanchez, e ...

Osasuna-Betis 1-3 Sky Sport Betis-Getafe, Liga: diretta tv, streaming, probabili formazioni e pronostici Betis-Getafe è valida per la settima giornata della Liga. Probabili formazioni, diretta tv e streaming, pronostici ...

Liga: il Barcellona frena a Cadice, Koeman sempre più in crisi Prosegue il momento di crisi del Barcellona di Koeman che non va oltre lo 0-0 in casa del Cadice nella sesta giornata della Liga. I blaugrana, che hanno una partita da recuperare, si trovano così a no ...

...spagnolo dopo l'esperienza alSiviglia può tornare in Liga molto presto. Il giocatore ha un contratto in scadenza nel 2023 con il Napoli e difficilmente ci sarà un rinnovo. Al momento...La sesta giornata della Liga 2021/2022 regala due importanti vittorie esterne aSociedad eSiviglia . La prima si impone per 2 - 3 sul campo del Granada, grazie alla doppietta di Elustondo e al gol di Merino; i padroni di casa erano andati in vantaggio con Sanchez, e ...Betis-Getafe è valida per la settima giornata della Liga. Probabili formazioni, diretta tv e streaming, pronostici ...Prosegue il momento di crisi del Barcellona di Koeman che non va oltre lo 0-0 in casa del Cadice nella sesta giornata della Liga. I blaugrana, che hanno una partita da recuperare, si trovano così a no ...