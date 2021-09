Quirinale: Renzi, 'Draghi ovunque garanzia, non si tiri per la giacchetta' (Di sabato 25 settembre 2021) Roma, 25 set. (Adnkronos) - "Draghi sarebbe un ottimo Presidente della repubblica? Certo che sì, ma Draghi è anche un ottimo presidente del Consiglio. Chi va a discutere del Patto di stabilità nel 2022? Ci vuole uno che se va lì sappia di cosa si parla: Draghi è una garanzia sia al Colle che a Chigi. Non serve tirarlo per la giacchetta vediamo i prossimi mesi”. Lo ha affermato Matteo Renzi, presentando “Controcorrente” a Palermo. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 25 settembre 2021) Roma, 25 set. (Adnkronos) - "sarebbe un ottimo Presidente della repubblica? Certo che sì, maè anche un ottimo presidente del Consiglio. Chi va a discutere del Patto di stabilità nel 2022? Ci vuole uno che se va lì sappia di cosa si parla:è unasia al Colle che a Chigi. Non serve tirarlo per lavediamo i prossimi mesi”. Lo ha affermato Matteo, presentando “Controcorrente” a Palermo.

