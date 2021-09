Qui rido io: Come sta un berlusconiano al tavolo del centrosinistra (Di sabato 25 settembre 2021) Tempo di lettura: 4 minutiNapoli – Stanislao Lanzotti: classe 1975, fin da ragazzo in Forza Italia, capogruppo dei berlusconiani nell’ultima consiliatura a Palazzo San Giacomo. “Stani per gli amici”. Costruttore. “Di professione e in politica”. L’ultima sua costruzione è la lista “Azzurri per Napoli”. “Da mesi ho lasciato Forza Italia. Ora mi definisco allenatore dei candidati che ho messo in campo”. Nel campo opposto a quello di Forza Italia: in quello del centrosinistra. “Perchè Gaetano Manfredi rappresenta il terreno più fertile per far crescere il nostro progetto politico di centro, liberale e riformista”. Come si sente un berlusconiano nel centrosinistra? “Benissimo. Si sta lontano da Salvini e dai sovranisti, oltre che al riparo dalle capate che si danno in Fratelli d’Italia”. Qui ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 25 settembre 2021) Tempo di lettura: 4 minutiNapoli – Stanislao Lanzotti: classe 1975, fin da ragazzo in Forza Italia, capogruppo dei berlusconiani nell’ultima consiliatura a Palazzo San Giacomo. “Stani per gli amici”. Costruttore. “Di professione e in politica”. L’ultima sua costruzione è la lista “Azzurri per Napoli”. “Da mesi ho lasciato Forza Italia. Ora mi definisco allenatore dei candidati che ho messo in campo”. Nel campo opposto a quello di Forza Italia: in quello del. “Perchè Gaetano Manfredi rappresenta il terreno più fertile per far crescere il nostro progetto politico di centro, liberale e riformista”.si sente unnel? “Benissimo. Si sta lontano da Salvini e dai sovranisti, oltre che al riparo dalle capate che si danno in Fratelli d’Italia”. Qui ...

