Quella volta che Frank Ocean ha fatto nascere la nuova black music

"Channel Orange" è uno degli album più personali, onesti, disarmanti nella loro sincerità e nella loro sensibilità che la black music, o tutta la musica se è per questo, abbia mai pubblicato. Un classico istantaneo che ha cambiato le regole del genere, reinventando allo stesso tempo suono e approccio ai testi: sexy ma non sbattuto in faccia, la spavalderia machista che da sempre contraddistingue la cultura hip hop che sparisce, quell'insistere su una formula ormai minata fino all'eccesso – il ritmo sincopato sotto e il rap ostentato sopra – che sparisce anch'essa, via anche l'idea che i dischi si facciano solo con strumenti digitali, campionamenti e suoni sintetici: ce ne sono dovunque, in questo album, ma ci sono anche batterie e chitarre, e tante voci. Frank Ocean nel 2012 crea un album che rende ...

