Quella sporca dozzina alla Ryder Cup (Di sabato 25 settembre 2021) Un prato, un bastone, una pallina, un sottile soffio di vento che potrebbe cambiare tutto e migliaia di occhi addosso e quel green che laggiù sembra sempre più piccolo, il whatever it takes della Ryder Cup accade sempre la domenica pomeriggio, dopo tre giorni di duelli, quando a un solo giocatore tocca il colpo decisivo, quello che decide su che lato dell’Atlantico finirà la coppa. Il padre di tutti i colpi è il ferro due di Christy O’Connor Jnr alla diciotto di The Belfry nel 1989, il segno della croce, lo sguardo verso il cielo, una vittoria insperata contro Fred Couples. Un momento indelebile nella storia della Ryder Cup, come gli urli di Jan Poulter a Medinah, i miracoli di Ballesteros a Valderrama o il colpo concesso la Jack Nicklaus a Tony Jacklin nello storico pareggio di Royal Birkdale e ancora la folla roboante a Kiwah Island ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 25 settembre 2021) Un prato, un bastone, una pallina, un sottile soffio di vento che potrebbe cambiare tutto e migliaia di occhi addosso e quel green che laggiù sembra sempre più piccolo, il whatever it takes dellaCup accade sempre la domenica pomeriggio, dopo tre giorni di duelli, quando a un solo giocatore tocca il colpo decisivo, quello che decide su che lato dell’Atlantico finirà la coppa. Il padre di tutti i colpi è il ferro due di Christy O’Connor Jnrdiciotto di The Belfry nel 1989, il segno della croce, lo sguardo verso il cielo, una vittoria insperata contro Fred Couples. Un momento indelebile nella storia dellaCup, come gli urli di Jan Poulter a Medinah, i miracoli di Ballesteros a Valderrama o il colpo concesso la Jack Nicklaus a Tony Jacklin nello storico pareggio di Royal Birkdale e ancora la folla roboante a Kiwah Island ...

Advertising

Landy964 : @scazzofrenica Per quanto strano può succedere, in 35 anni nell'automotive'ne ho viste anche peggio. Dalla foto sem… - domenicodeluchi : @CatamartMc Anch'io uso la moka, quella della Giannini in acciaio. Tengo aperto il coperchio mentre sale il caffè.… - risomake_ : @zyrpeck che te ne fai di quella spiaggia sporca - IlGoldiTurone : La partita più sporca e sofferta finora. Nonostante la stanchezza la portiamo a casa. La cosa peggiore della serata… - cardetta_terry : @MichaelGiulian2 A me faceva schifo volare prima con quella cagata (e sporca) compagnia, ora ancor di più. Tante v… -

Ultime Notizie dalla rete : Quella sporca Matthew McConaughey: "È ciò che accade nella vita che ci rende migliori" Quella che si preannuncia come un'avventura entusiasmante si rivela invece un incubo. Matthew ... Poi si "sporca le mani": dirige, monta, recita, cura la fotografia. Quando il rettore gli rimprovera di ...

Il verdetto demolisce la Trattativa, restano i talk show Nel 1992 gli ufficiali del Ros avrebbero intavolato una sporca discussione con i boss nel tentativo ... Ad esempio quella dell'ex ministro Nicola Mancino che Giovanni Brusca, l'uomo per cui è arrivata ...

Quella sporca dozzina alla Ryder Cup Il Foglio Quella sporca dozzina alla Ryder Cup Un prato, un bastone, una pallina, un sottile soffio di vento che potrebbe cambiare tutto e migliaia di occhi addosso e quel green che laggiù sembra sempre più piccolo, il whatever it takes della Ryde ...

Stop alle chiacchiere Salvate il litorale La stagione balneare è finita ma bisogna già pensare alla prossima. Quella appena messa alle spalle è stata la peggiore, dal punto di vista della spiaggia, ormai ridotta al lumicino in tante zone dell ...

che si preannuncia come un'avventura entusiasmante si rivela invece un incubo. Matthew ... Poi si "le mani": dirige, monta, recita, cura la fotografia. Quando il rettore gli rimprovera di ...Nel 1992 gli ufficiali del Ros avrebbero intavolato unadiscussione con i boss nel tentativo ... Ad esempiodell'ex ministro Nicola Mancino che Giovanni Brusca, l'uomo per cui è arrivata ...Un prato, un bastone, una pallina, un sottile soffio di vento che potrebbe cambiare tutto e migliaia di occhi addosso e quel green che laggiù sembra sempre più piccolo, il whatever it takes della Ryde ...La stagione balneare è finita ma bisogna già pensare alla prossima. Quella appena messa alle spalle è stata la peggiore, dal punto di vista della spiaggia, ormai ridotta al lumicino in tante zone dell ...