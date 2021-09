Quarantena ridotta a scuola | il piano di governo e Regioni | isolamento di soli 5 giorni

(Di domenica 26 settembre 2021) Quarantene ridotte sia come durata sia come numero di studenti coinvolti: la gestione dei contagi nelle scuole, nell?epoca post vaccini, va in questa direzione. Oggi, in molti casi, basta un...

Solo ipotesi al momento, ma ipotesi che si rafforza ora dopo ora. Covid e scuola, si va verso lae limitata ai compagni di banco dei positivi: le regole potrebbero cambiare. 'Senza distinzioni e discriminazioni, fermo restando ovviamente il principio di garantire il più ...Il Governo sta discutendo l'ipotesi di introdurre unaper la scuola , sia in termini di durata sia in termini di applicazione: essa, infatti, potrebbe riguardare esclusivamente il compagno di banco dell'allievo risultato positivo al ...25 SET – Sono 424 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore nell’isola a fronte di 13.539 tamponi processati in Sicilia. L’incidenza scende al 3,1% ieri era al 3,4%. L’isola resta seconda ...Le prospettive per l’autunno sono legate alla diffusione della Delta e all’andamento dei contagi in classe. Su un punto però tutti concordano: grazie alla campagna per l’immunità il peggio è passato | ...