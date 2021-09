Quarantena Covid: all’Inps mancano ancora i fondi, lavoratori a casa senza stipendio (Di sabato 25 settembre 2021) Roma, 25 set – Niente da fare per i lavoratori in Quarantena da Covid, con l’Inps che continuerà a non considerare i relativi giorni come periodo malattia. Il governo non ha infatti provveduto a rifinanziare la relativa voce di spesa dell’istituto, che aveva sospeso le prestazioni lo scorso agosto. Lasciando, di fatto, migliaia di lavoratori senza stipendio e senza integrazione a carico della previdenza. Quarantena Covid: il governo non rifinanzia l’Inps Un intervento da parte dell’esecutivo era atteso con l’ultimo consiglio dei ministri. Servivano circa 900 milioni di euro (ne erano stati stanziati 660 nel 2020), che però non sono arrivati. Facendo, come da circolare del 6 agosto, terminare ogni periodo di computo al 31 giugno ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 25 settembre 2021) Roma, 25 set – Niente da fare per iinda, con l’Inps che continuerà a non considerare i relativi giorni come periodo malattia. Il governo non ha infatti provveduto a rifinanziare la relativa voce di spesa dell’istituto, che aveva sospeso le prestazioni lo scorso agosto. Lasciando, di fatto, migliaia diintegrazione a carico della previdenza.: il governo non rifinanzia l’Inps Un intervento da parte dell’esecutivo era atteso con l’ultimo consiglio dei ministri. Servivano circa 900 milioni di euro (ne erano stati stanziati 660 nel 2020), che però non sono arrivati. Facendo, come da circolare del 6 agosto, terminare ogni periodo di computo al 31 giugno ...

