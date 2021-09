Quanti soldi ha guadagnato Elisa Balsamo vincendo i Mondiali? Montepremi e cifre. Assegno bassissimo (Di sabato 25 settembre 2021) Elisa Balsamo ha vinto la prova in linea elite femminile ai Mondiali 2021 di ciclismo. L’azzurra si è inventata una strepitosa magia nelle Fiandre, ha tenuto botta sulle varie asperità di giornata e poi ha sconfitto Marianne Voss in una memorabile volata finale. La 23enne, perfettamente lanciata dalle proprie compagne di squadra, è riuscita a inventarsi uno sprint con i fiocchi e a regolare la fuoriclasse olandese che insegue il quarto titolo iridato della carriera. La nostra portacolori ha messo le mani sulla prestigiosa maglia arcobaleno per la prima volta, riportando l’Italia sul trono più alto del podio a dieci anni di distanza. La piemontese è risultata impeccabile nell’interpretazione della gara, alle pari delle altre ragazze del CT Dino Salvoldi. Una vera e propria magia da autentica predestinata, che potrà indossare questa ... Leggi su oasport (Di sabato 25 settembre 2021)ha vinto la prova in linea elite femminile ai2021 di ciclismo. L’azzurra si è inventata una strepitosa magia nelle Fiandre, ha tenuto botta sulle varie asperità di giornata e poi ha sconfitto Marianne Voss in una memorabile volata finale. La 23enne, perfettamente lanciata dalle proprie compagne di squadra, è riuscita a inventarsi uno sprint con i fiocchi e a regolare la fuoriclasse olandese che insegue il quarto titolo iridato della carriera. La nostra portacolori ha messo le mani sulla prestigiosa maglia arcobaleno per la prima volta, riportando l’Italia sul trono più alto del podio a dieci anni di distanza. La piemontese è risultata impeccabile nell’interpretazione della gara, alle pari delle altre ragazze del CT Dino Salvoldi. Una vera e propria magia da autentica predestinata, che potrà indossare questa ...

Advertising

luigia_caterina : @matteosalvinimi È vergognoso e complicato in Italia x immatricolare una macchina targata estera quanti documenti i… - KlNGWON : Sapete quanti soldi in buste butto via per queste stronzate? Troppi - justwaynow : @OGiannino Oscar ma pensa quanti soldi poteva risparmiare lo stato con lo #smartworking working. Quanti stabili pot… - Smargiasso1975_ : RT @nonlinearterms: @marifcinter Darle tempo? Dopo 4 anni? Ancora tempo? Dal Pino hai distrutto il calcio italiano. Chissà quanti soldi ti… - IacoBlu : @menteveloce @La_manina__ La gente è libera di mettersi i soldi da parte e risparmiare lol e non dipende dallo smar… -