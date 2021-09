Puigdemont scarcerato ad Alghero, lunedì il ritorno in Belgio: il leader catalano accolto dalle autorità (Di sabato 25 settembre 2021) È finita l’avventura sarda per Carles Puigdemont, ex presidente della Catalogna e simbolo della lotta indipendentista della regione spagnola. L’europarlamentare arrestato giovedì ad Alghero, per il mandato internazionale che pende sulla sua persona, è stato rilasciato e non sarà soggetto a misure cautelari, come deciso dalla Corte d’Appello di Sassari. Puigdemont è stato raggiunto in Sardegna dalle autorità catalane, e lunedì tornerà a Bruxelles per partecipare a una riunione dell’Europarlamento. Puigdemont torna a Bruxelles: “Continuerò la lotta per la libertà della Catalogna” Carles Puigdemont beffa ancora una volta Madrid e torna libero di poter viaggiare in Europa. Precluso il ritorno in Spagna, dove lo attende un mandato di ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 25 settembre 2021) È finita l’avventura sarda per Carles, ex presidente della Catalogna e simbolo della lotta indipendentista della regione spagnola. L’europarlamentare arrestato giovedì ad, per il mandato internazionale che pende sulla sua persona, è stato rilasciato e non sarà soggetto a misure cautelari, come deciso dalla Corte d’Appello di Sassari.è stato raggiunto in Sardegnacatalane, etornerà a Bruxelles per partecipare a una riunione dell’Europarlamento.torna a Bruxelles: “Continuerò la lotta per la libertà della Catalogna” Carlesbeffa ancora una volta Madrid e torna libero di poter viaggiare in Europa. Precluso ilin Spagna, dove lo attende un mandato di ...

