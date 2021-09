Psg, ancora una panchina per Donnarumma, il titolare è di nuovo Navas (Di sabato 25 settembre 2021) Le panchine di Gigio Donnarumma salgono a dieci. L’ex numero uno rossonero non sarà tra i pali del Paris Saint Germain nemmeno stasera. Alle 21 è iniziata la partita contro il Montpellier e, ancora una volta, il titolare è Navas. Nei giorni scorsi si è parlato di un accordo tra sudamericani per appoggiare Navas, un patto che vede Messi in prima linea e al quale Pochettino non avrebbe la forza di opporsi. E anche di un possibile ritorno in campo della Juve per accaparrarselo, per il prossimo anno. Comunque stiano le cose, Gigi resta ancora in attesa di avere uno spazio. Per ora l’ex portiere milanista è relegato in panchina. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di sabato 25 settembre 2021) Le panchine di Gigiosalgono a dieci. L’ex numero uno rossonero non sarà tra i pali del Paris Saint Germain nemmeno stasera. Alle 21 è iniziata la partita contro il Montpellier e,una volta, il. Nei giorni scorsi si è parlato di un accordo tra sudamericani per appoggiare, un patto che vede Messi in prima linea e al quale Pochettino non avrebbe la forza di opporsi. E anche di un possibile ritorno in campo della Juve per accaparrarselo, per il prossimo anno. Comunque stiano le cose, Gigi restain attesa di avere uno spazio. Per ora l’ex portiere milanista è relegato in. L'articolo ilNapolista.

