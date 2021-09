Provoca incidente e si dà alla fuga | identificato e denunciato dai Carabinieri

(Di sabato 25 settembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Idella Sezione Radiomobile della Compagnia di Avellino hannoun 40enne, già noto alle Forze dell’Ordine, ritenuto responsabile dei reati di guida in stato di ebbrezza con l’aggravante di averto un sinistro stradale, nonché resistenza e oltraggio a Pubblico Ufficiale. È accaduto in orario serale, nel pieno centro di Avellino: l’uomo,guida della propria autovettura, dopo aver causato un sinistro stradale si è dato, collidendo con altri tre veicoli, incurante dei danniti sia ai mezzi che alle persone. Raccolti i primi indizi, ihanno poco dopo l’accaduto intercettato e bloccato l’automobilista che, in evidente stato di ebbrezza, inveiva nei ...

