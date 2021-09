Proteste contro il Green pass in 60 città italiane: «È come l’apartheid». Feriti a Milano (Di sabato 25 settembre 2021) Una sabato di manifestazioni, con un coro che unisce le piazze di una sessantina di città italiane: «Libertà, libertà». Da Milano a Napoli, i No Green pass si sono organizzati sui social per protestare, ancora, contro il certificato digitale che attesta l’eseguita vaccinazione, il risultato del tampone negativo o la guarigione dalla Covid-19. «Pacifiche, spontanee e apartitiche»: gli organizzatori hanno invitato i dimostranti sui social a non lasciarsi andare in atteggiamenti riottosi. Ansa/Benedetta Moro Trieste, 25 settembre 2021 La prima manifestazione è partita, nella mattinata del 25 settembre, a Trieste: migliaia i dimostranti che hanno attraversato il centro storico, dietro a striscioni con su scritte frasi del tipo «Obbligo Green pass è ... Leggi su open.online (Di sabato 25 settembre 2021) Una sabato di manifestazioni, con un coro che unisce le piazze di una sessantina di: «Libertà, libertà». Daa Napoli, i Nosi sono organizzati sui social per protestare, ancora,il certificato digitale che attesta l’eseguita vaccinazione, il risultato del tampone negativo o la guarigione dalla Covid-19. «Pacifiche, spontanee e apartitiche»: gli organizzatori hanno invitato i dimostranti sui social a non lasciarsi andare in atteggiamenti riottosi. Ansa/Benedetta Moro Trieste, 25 settembre 2021 La prima manifestazione è partita, nella mattinata del 25 settembre, a Trieste: migliaia i dimostranti che hanno attraversato il centro storico, dietro a striscioni con su scritte frasi del tipo «Obbligoè ...

