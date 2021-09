Prodi contro Prodi: accusa i “35 anni di liberismo”, cioè la storia della sinistra riformista (Di sabato 25 settembre 2021) Strana vita, la sua. Rendersi conto solo ora di aver partecipato attivamente, nei quattro anni da presidente del Consiglio intramezzati da cinque anni da presidente della Commissione europea, a una stagione di sistematica distruzione dello stato sociale. O forse no. Perché non si capisce bene se ci sia piena consapevolezza del proprio ruolo nell’ultimo quarantennio. Parliamo di Romano Prodi che, commentando il suo libro autobiografico fresco di pubblicazione dal titolo “Strana vita, la mia”, intervistato da Massimo Franco del Corriere della sera, ha dato una risposta che sintetizza la sua visione del passato e del futuro del centrosinistra: “Nella costruzione dell’Ulivo una strategia c’è stata. A quel gesto non sono stato spinto. L’ho compiuto perché volevo ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 25 settembre 2021) Strana vita, la sua. Rendersi conto solo ora di aver partecipato attivamente, nei quattroda presidente del Consiglio intramezzati da cinqueda presidenteCommissione europea, a una stagione di sistematica distruzione dello stato sociale. O forse no. Perché non si capisce bene se ci sia piena consapevolezza del proprio ruolo nell’ultimo quarantennio. Parliamo di Romanoche, commentando il suo libro autobiografico fresco di pubblicazione dal titolo “Strana vita, la mia”, intervistato da Massimo Franco del Corrieresera, ha dato una risposta che sintetizza la sua visione del passato e del futuro del centro: “Nella costruzione dell’Ulivo una strategia c’è stata. A quel gesto non sono stato spinto. L’ho compiuto perché volevo ...

Advertising

Natalia62151318 : Gia sappiamo chi è stati..qualche poraccio pagato da Prodi..ehehehehe ma chi volete prendere in giro ???? Insulti r… - FinelliRomolo : @gr_grim Carissima Hoara, non mi pare che il Centro Destra tutto si discosti dalla teoria di Prodi. Al Governo abbi… - trimpa48 : RT @ConteZero76: Prodi, tesserato di #ItaliaViva a sua insaputa, si scaglia contro quei partiti che vedevano in Conte il 'centro d'aggregaz… - Markus70 : RT @ConteZero76: Prodi, tesserato di #ItaliaViva a sua insaputa, si scaglia contro quei partiti che vedevano in Conte il 'centro d'aggregaz… - MIBrutus : RT @ConteZero76: Prodi, tesserato di #ItaliaViva a sua insaputa, si scaglia contro quei partiti che vedevano in Conte il 'centro d'aggregaz… -