Probabili formazioni Atalanta-Young Boys: Champions League 2021/2022 (Di sabato 25 settembre 2021) Le Probabili formazioni di Atalanta-Young Boys, match della seconda giornata della fase a gironi di Champions League 2021/2022. Tutto pronto per questa sfida determinante per i bergamaschi che non possono permettersi errori dopo il pareggio col Villarreal. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti. Atalanta – Ilicic e Malinovskyi alle spalle di Zapata nel 3-4-2-1 di Gasperini. De Roon e Freuler i favoriti in mezzo al campo. Palomino out per infortunio. Le Probabili formazioni Atalanta (3-4-2-1): Musso; Toloi, Demiral, Djimsiti; Zappacosta, Freuler, de Roon, Gosens; Ilicic, Malinovskyi; Zapata Ballottaggi: ... Leggi su sportface (Di sabato 25 settembre 2021) Ledi, match della seconda giornata della fase a gironi di. Tutto pronto per questa sfida determinante per i bergamaschi che non possono permettersi errori dopo il pareggio col Villarreal. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti.– Ilicic e Malinovskyi alle spalle di Zapata nel 3-4-2-1 di Gasperini. De Roon e Freuler i favoriti in mezzo al campo. Palomino out per infortunio. Le(3-4-2-1): Musso; Toloi, Demiral, Djimsiti; Zappacosta, Freuler, de Roon, Gosens; Ilicic, Malinovskyi; Zapata Ballottaggi: ...

