Primavera, Atalanta - Milan 2 - 0. Vincono Juve e Empoli (Di sabato 25 settembre 2021) ROMA - Tre anticipi del campionato Primavera in campo oggi. L' Atalanta vince per 2 - 0 contro il Milan e si porta a pari merito in vetta con Roma e Cagliari, Inter e Empoli a quota 7. La Juve batte ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 25 settembre 2021) ROMA - Tre anticipi del campionatoin campo oggi. L'vince per 2 - 0 contro ile si porta a pari merito in vetta con Roma e Cagliari, Inter ea quota 7. Labatte ...

Advertising

Atalanta_BC : ?? Primavera a Zingonia #AtalantaMilan, così in campo alle 11! The official lineups! ???? - infoitsport : [LIVE] Primavera 1, Atalanta-Milan: formazioni, cronaca e risultato - infoitsport : Primavera, Atalanta-Milan: le formazioni ufficiali - infoitsport : Primavera 1, le pagelle dell'Atalanta - sportli26181512 : Primavera, Atalanta-Milan 2-0. Vincono Juve e Empoli: Bergamaschi e toscani raggiungono in vetta Roma, Cagliari e I… -