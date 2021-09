Primavera, Atalanta - Milan 2 - 0. Vincono Juve e Empoli (Di sabato 25 settembre 2021) ROMA - Tre anticipi del campionato Primavera in campo oggi. L' Atalanta vince per 2 - 0 contro il Milan e si porta a pari merito in vetta con Roma e Cagliari, Inter e Empoli a quota 7. La Juve batte ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 25 settembre 2021) ROMA - Tre anticipi del campionatoin campo oggi. L'vince per 2 - 0 contro ile si porta a pari merito in vetta con Roma e Cagliari, Inter ea quota 7. Labatte ...

Advertising

sportli26181512 : Primavera 1, la classifica: comanda la Roma, Milan terzultimo a quota 2 punti: Nella giornata di sabato il Milan è… - RadioRossonera : @rikilio analizza la sconfitta dei rossoneri di Giunti in #AtalantaMilan, con i giovani diavoli ancora a secco di v… - rikilio12 : Fuori il podcast sulla sconfitta del #Milan contro l'#Atalanta @RadioRossonera - Dalla_SerieA : Primavera 1: i convocati di Tufano per Sampdoria-Bologna - - JCTweet_ : @crishaone Fortissimo nella sua dimensione, per ora. Con la Primavera dell'Atalanta e nel Parma. Ora deve dimostrar… -