Premio Vittoria, riconoscimento d’eccellenza al direttore generale del Papa Giovanni (Di sabato 25 settembre 2021) Bergamo. Venerdì pomeriggio, nella Sala Zuccari del Senato della Repubblica di Palazzo Giustiniani a Roma, si è svolta la cerimonia per la consegna della seconda edizione del Premio Vittoria, un Premio di riconoscimento alle eccellenze nazionali ed internazionali voluto da OPS, l’Osservatorio per le Politiche Sociali, la Famiglia e la Sicurezza, del presidente Giuseppe Pierro, patron della casa editrice di Trani Ad Maiora. Il Premio si divide in tre distinti ambiti: il Premio alla carriera, al sociale e all’eccellenza. Tra gli assegnatari dei riconoscimenti di quest’ultima categoria, Maria Beatrice Stasi, direttore generale dell’Asst Papa Giovanni XXIII, a capo di uno tra gli ospedali maggiormente colpiti dal Covid-19 ... Leggi su bergamonews (Di sabato 25 settembre 2021) Bergamo. Venerdì pomeriggio, nella Sala Zuccari del Senato della Repubblica di Palazzo Giustiniani a Roma, si è svolta la cerimonia per la consegna della seconda edizione del, undialle eccellenze nazionali ed internazionali voluto da OPS, l’Osservatorio per le Politiche Sociali, la Famiglia e la Sicurezza, del presidente Giuseppe Pierro, patron della casa editrice di Trani Ad Maiora. Ilsi divide in tre distinti ambiti: ilalla carriera, al sociale e all’eccellenza. Tra gli assegnatari dei riconoscimenti di quest’ultima categoria, Maria Beatrice Stasi,dell’AsstXXIII, a capo di uno tra gli ospedali maggiormente colpiti dal Covid-19 ...

Advertising

webecodibergamo : Premio Vittoria all’eccellenza: il prestigioso riconoscimento a Maria Beatrice Stasi - russotweet : RT @russotweet: 'A me #Maradona ha salvato la vita'. Complimenti a #PaoloSorrentino che, con il film 'È stata la mano di Dio', ha vinto il… - Lovely_Letizia_ : è bellissimo che il premio sia stato dato da jungwoo rende la vittoria più speciale #Sticker3rdWin #NCT127… - sbarelling : Questo gran premio di Russia di punto in bianco ?????? me ne fregherà ben poco della vittoria di Bottas e uno-due merc… - CapitanoPaolo90 : @SOLORiky22 Hai poca memoria ??.. la juve può usare il premio Uefa per la vittoria della Champions, stagione 2020/2021 ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Premio Vittoria GRIGLIA DI PARTENZA FORMULA 1/ Norris in pole position a Sochi. Bene Sainz, secondo! ...pole position o la prima fila nella griglia di partenza della Formula 1 non è sinonimo di vittoria: ...dunque per difficile pronosticare oggi la griglia di partenza della Formula 1 per il Gran premio di ...

DIRETTA FORMULA 1/ Qualifiche: Norris in pole, Sainz in prima fila (GP Russia) ... sabato 25 settembre, l'appuntamento con le qualifiche del Gran Premio di Russia 2021 sul circuito ...semplice e di conseguenza partire davanti potrebbe rivelarsi decisivo per conquistare la vittoria - ...

Papa Giovanni, il premio Vittoria alla direttrice Maria Beatrice Stasi Corriere Bergamo - Corriere della Sera Covid, due nuovi contagi a Scala A Scala si registrano due nuovi casi di positività al Covd-19 Si tratta di due persone appartenenti alla stessa famiglia. La febbre accusata ieri dal padre anziano, vaccinato con entrambe le dosi, ha ...

Russia: la Mercedes si complimenta con Norris Norris ha fermato il cronometro sull’1’41?993, decisamente più veloce dell’ex compagno di box Carlos Sainz, ora pilota Ferrari. La Mercedes, che ha visto nel finale liquefarsi una prima fila che sembr ...

...pole position o la prima fila nella griglia di partenza della Formula 1 non è sinonimo di: ...dunque per difficile pronosticare oggi la griglia di partenza della Formula 1 per il Grandi ...... sabato 25 settembre, l'appuntamento con le qualifiche del Grandi Russia 2021 sul circuito ...semplice e di conseguenza partire davanti potrebbe rivelarsi decisivo per conquistare la- ...A Scala si registrano due nuovi casi di positività al Covd-19 Si tratta di due persone appartenenti alla stessa famiglia. La febbre accusata ieri dal padre anziano, vaccinato con entrambe le dosi, ha ...Norris ha fermato il cronometro sull’1’41?993, decisamente più veloce dell’ex compagno di box Carlos Sainz, ora pilota Ferrari. La Mercedes, che ha visto nel finale liquefarsi una prima fila che sembr ...