Premier League 2021 2022 | festa del gol e folle pari tra Brentford e Liverpool

Leggi su sportface

(Di sabato 25 settembre 2021) Ilha fermato l’avanzata delpresso al ‘Community Stadium’ di Londra, riuscendo a concludere il match sul 3-3. Un punto d’oro, in ottica salvezza, per i padroni di casa, sebbene attualmente si trovino a metà classifica. Passo falso inaspettato per gli uomini di Klopp, probabilmente colpiti dalla parziale esplosività fisica dovuta alla mole importante di impegni ravvicinati. Pinnock ha aperto le marcature dal 27?, maripreso immediatamente da una rete del rapido e mai domo Jota, il quale ha trascinato i Reds sull’1-1 sino al termine della prima frazione. Secondi 45? assolutamente folli per andamento del confronto; due reti degli ospiti sull’asse Salah-Jones tra il 54? e il 67?, intervallate da una marcatura di Janelt al 63?. Mossa vincente del danese Frank: Wissa in campo al 78? e in rete all’82’, per ...