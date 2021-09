Premier: il Liverpool frena sul campo del Brentford (Di sabato 25 settembre 2021) Il Liverpool, nel posticipo odierno della 6/a giornata della Premier, ha frenato sul campo del Brentford, che ha imposto il 3 - 3 finale ai più quotati avversari. I padroni di casa allenati da Frank ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di sabato 25 settembre 2021) Il, nel posticipo odierno della 6/a giornata della, hato suldel, che ha imposto il 3 - 3 finale ai più quotati avversari. I padroni di casa allenati da Frank ...

Advertising

SkySport : Premier League, risultati 6^ giornata: Liverpool fermato dal Brentford, cade lo United #SkyPremier #PremierLeague… - Fprime86 : RT @CalcioPillole: #Premier League, pari impresa del #Brentford: 3-3 col #Liverpool che guadagna la vetta - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: PREMIER LEAGUE - Il Liverpool frena sul campo del Brentford: Reds fermati sul 3-3, ma sono ancora in vetta alla classif… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: PREMIER LEAGUE - Il Liverpool frena sul campo del Brentford: Reds fermati sul 3-3, ma sono ancora in vetta alla classif… - susydigennaro : RT @napolimagazine: PREMIER LEAGUE - Il Liverpool frena sul campo del Brentford: Reds fermati sul 3-3, ma sono ancora in vetta alla classif… -