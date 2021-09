Preghiamo oggi 25 settembre la Madonna della Misericordia di Reus

(Di sabato 25 settembre 2021) La Vergine appare a una ragazzina, chiedendole di accendere un cero in suo onore. Ed ecco che subito dopo accade l’inaspettato: il terribile flagello scompare. La diocesi di Terragona, in Catalogna, era infatti duramente colpita dalla peste. Perciò le autorità erano letteralmente fuggite via, e il vescovo era riuscito a scampare per un pelo al contagio. Un L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Advertising

SF_RL_Featuring : Oggi, sabato, preghiamo e meditiamo i misteri della gioia del Santo Rosario - AdpTeresa : PAROLE DEL SANTO PADRE Vicinissima a Gesù, nella Croce, era sua madre, la sua mamma. Forse oggi, il giorno che noi… - manuel_y_jesus_ : RT @UnSalmoAlGiorno: ?? Oggi paramenti verdi ?? ?? Tempo ordinario #Preghiamo Sal 30,7 Ho detto, nella mia sicurezza: «Mai potrò vacillare!… - UnSalmoAlGiorno : ?? Oggi paramenti verdi ?? ?? Tempo ordinario #Preghiamo Sal 30,7 Ho detto, nella mia sicurezza: «Mai potrò vacilla… - KattInForma : Oggi 25 settembre preghiamo San Cleofa: è lui che riconosce Gesù a Emmaus -

Ultime Notizie dalla rete : Preghiamo oggi

La Luce di Maria

Dunque, quello diè anche, e soprattutto, un evento d'azione. Che chiama ciascuno a fare la ... Lavivamente di non mandarlo più nella nostra scuola". La madre del genio dislessico, tra ...... questa straordinaria figura della Chiesa cattolica cui, ancora, molti settempedani sono ... In questo momento, da settempedani, loperché il santuario a lui dedicato possa presto riaprire.La Vergine appare a una ragazzina, chiedendole di accendere un cero in suo onore. Ed ecco che subito dopo accade l'inaspettato: il terribile flagello scompare.Negli ultimi 20 giorni circa, non ho pressochè utilizzato il tablet Possono essersi creati problemi? Consigliate qualche operazione per preservare la batteria, prima di accenderl ...