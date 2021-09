"Portatela via subito". Dayane Mello molestata in diretta tv, la denuncia agghiacciante del giornalista: "Cos'è successo davvero" (Di sabato 25 settembre 2021) Continua la polemica attorno al reality brasiliano A Fazenda, cui sta partecipando anche l'ex gieffina Dayane Mello. Proprio lei sarebbe stata molestata da un altro concorrente, Nego. Tuttavia, in alcuni video si vede la modella smentire qualsiasi tipo di abuso. Ma i fan e i telespettatori non le credono: Dayane potrebbe avere le idee confuse visto che, la sera della presunta violenza, avrebbe bevuto più del solito. In Brasile, infatti, non pongono limiti alle feste, come invece succede al Gf Vip in Italia. Uno dei primi a lanciare l'allarme è stato Gabriele Parpiglia, che ha fatto notare come in Brasile non si facciano scrupoli a scegliere “un molestatore e una ragazza ‘leggera e fragile'”. Ieri c'è stata l'ennesima festa e Dayane è finita tra le braccia di Nego: "Potrà non ricordare, ma ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 25 settembre 2021) Continua la polemica attorno al reality brasiliano A Fazenda, cui sta partecipando anche l'ex gieffina. Proprio lei sarebbe statada un altro concorrente, Nego. Tuttavia, in alcuni video si vede la modella smentire qualsiasi tipo di abuso. Ma i fan e i telespettatori non le credono:potrebbe avere le idee confuse visto che, la sera della presunta violenza, avrebbe bevuto più del solito. In Brasile, infatti, non pongono limiti alle feste, come invece succede al Gf Vip in Italia. Uno dei primi a lanciare l'allarme è stato Gabriele Parpiglia, che ha fatto notare come in Brasile non si facciano scrupoli a scegliere “un molestatore e una ragazza ‘leggera e fragile'”. Ieri c'è stata l'ennesima festa eè finita tra le braccia di Nego: "Potrà non ricordare, ma ...

