Polo femminile, Europei 2021: la finale sarà Italia-Inghilterra! Dopo la vittoria continentale della Nazionale maschile, anche la selezione Italiana femminile di Polo è in finale agli Europei: domani le azzurre si giocheranno il titolo contro l'Inghilterra alle ore 09.00, mentre la finale per il terzo posto tra Irlanda e Germania è programmata alle 10.00. Si tratta della terza finale europea per l'Italia in altrettante edizioni della manifestazione: nel 2019 arrivò l'oro, nel 2020 l'argento. Italia ed Inghilterra si sono già affrontate nella fase a gironi ed a prevalere sono state le inglesi per 6-5.5. L'Italia però domani partirà con un vantaggio di 0.5 come handicap. Dopo la giornata di riposo di ieri, oggi si è giocata la terza giornata della fase a gironi:

Europeo di Polo Femminile al via a La Mimosa CavalloMagazine Polo femminile, Europei 2021: la finale sarà Italia-Inghilterra! Dopo la vittoria continentale della Nazionale maschile, anche la selezione italiana femminile di polo è in finale agli Europei: domani le azzurre si giocheranno il titolo contro l'Inghilterra alle ore ...

Polo: Europei donne, la finale è Italia-Inghilterra Inghilterra e Italia hanno guadagnato la finale della terza edizione degli Europei Ladies di Polo, in corso al Club La Mimosa di Pogliano Milanese. (ANSA) ...

