Pisciottana | al via la gara per i lavori di 20 milioni di euro

(Di sabato 25 settembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiPisciotta (Sa) – Con determinazione del Commissario ACaMIR n. 389 del 22.09.2021 è stata indetta la procedura aperta per l’affidamento congiunto – appalto integrato – della progettazione esecutiva e dell’esecuzione deidi ripristino e completamento della variante lungo la ex S.S. 447 di Palinuro, per il superamento del tratto in frana tra Ascea e Pisciotta. La scadenza del temine per la presentazione delle offerte è fissata per le ore 13:00 del 05.11.2021. L’intervento è stato finanziato dalla Regione Campania per complessivi € 20.540.696,01 e risolverà l’interferenza con il versante in frana del tratto della SS 447 compreso tra i km 15+000 e 18+500, zona interessata da fenomeni franosi attivi con notevoli rischi per la sicurezza viaria e continui disagi dovuti alla necessità di manutenzione. “Finalmente dopo oltre 30 anni di attesa – ...