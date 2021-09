Piero Chiambretti: “Mio padre non mi ha mai cercato, non so se è ancora vivo” (Di sabato 25 settembre 2021) Piero Chiambretti è cresciuto senza un padre, lui non l’ha mai cercato ma immagina che se avesse voluto farlo non avrebbe avuto problemi. Sua madre è apparsa tante volte in tv, suo padre sapeva benissimo che era lui suo figlio. Era un medico che lavorava a Milano, oggi avrebbe 80 anni ma non sa se è ancora vivo. La mamma è stata due volte madre ed è stata tutto, è la sua morte che gli ha cambiato la vita. “Certi dolori ti rafforzano” e Piero Chiambretti pensava fosse una frase fatta: “Invece quando accade non c’è dubbio che devi cambiare, devi essere un altro”. Ha capito tante cose dopo avere visto la morte ad un passo e la morte della mamma nel marzo del 2020, andata via per covid. Da quel momento Piero ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 25 settembre 2021)è cresciuto senza un, lui non l’ha maima immagina che se avesse voluto farlo non avrebbe avuto problemi. Sua madre è apparsa tante volte in tv, suosapeva benissimo che era lui suo figlio. Era un medico che lavorava a Milano, oggi avrebbe 80 anni ma non sa se è. La mamma è stata due volte madre ed è stata tutto, è la sua morte che gli ha cambiato la vita. “Certi dolori ti rafforzano” epensava fosse una frase fatta: “Invece quando accade non c’è dubbio che devi cambiare, devi essere un altro”. Ha capito tante cose dopo avere visto la morte ad un passo e la morte della mamma nel marzo del 2020, andata via per covid. Da quel momento...

