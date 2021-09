Piero Chiambretti: chi è, età, altezza, carriera, madre, moglie, libro, fidanzata, figlia, vita privata, Verissimo, curiosità (Di sabato 25 settembre 2021) Tutto pronto per un nuovo appuntamento con Verissimo. Il talk show del sabato pomeriggio su Canale 5 condotto da Silvia Toffanin. Per la puntata di oggi, sabato 25 settembre, gli ospiti saranno davvero tanti. Tra loro c’è anche Piero Chiambretti, ma conosciamolo meglio! Piero Chiambretti: chi è, anni, carriera Piero Chiambretti è nato ad Aosta il 30 maggio del 1956, ma è cresciuto a Torino. Nel 1976 ha cominciato a lavorare come disc-jockey in discoteca e in alcune emittenti radiofoniche di Torino. Dal 1981 al 1986 ha lavorato come animatore turistico sulle navi da crociera. Ma Piero Chiambretti è nato artisticamente in coppia con Eik Colombardo nel 1977 quando ha condotto sulla televisione privata ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 25 settembre 2021) Tutto pronto per un nuovo appuntamento con. Il talk show del sabato pomeriggio su Canale 5 condotto da Silvia Toffanin. Per la puntata di oggi, sabato 25 settembre, gli ospiti saranno davvero tanti. Tra loro c’è anche, ma conosciamolo meglio!: chi è, anni,è nato ad Aosta il 30 maggio del 1956, ma è cresciuto a Torino. Nel 1976 ha cominciato a lavorare come disc-jockey in discoteca e in alcune emittenti radiofoniche di Torino. Dal 1981 al 1986 ha lavorato come animatore turistico sulle navi da crociera. Maè nato artisticamente in coppia con Eik Colombardo nel 1977 quando ha condotto sulla televisione...

