Piazza Duomo piena al comizio della Meloni per Bernardo: “Guardatevi intorno e credeteci” (video e fotogallery) (Di sabato 25 settembre 2021) «La sfida delle amministrative a Milano è aperta. Cre-de-te-ci». Scandisce bene le parole Giorgia Meloni in una Piazza Duomo gremita, nel comizio di Fratelli d’Italia a sostegno di Luca Bernardo. Meloni: “Piazza Duomo piena, qualche anno fa non ci avrei creduto” Il colpo d’occhio è notevole, come confermano le immagini e i video. «Piazza Duomo piena è incredibile – ha detto la leader di FdI dal palco – Se me lo avessero detto qualche anno fa che avremmo riempito Piazza Duomo, non ci avrei creduto». Sul palco in Piazza Duomo a Milano a sostegno del candidato sindaco del centrodestra, la ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 25 settembre 2021) «La sfida delle amministrative a Milano è aperta. Cre-de-te-ci». Scandisce bene le parole Giorgiain unagremita, neldi Fratelli d’Italia a sostegno di Luca: “, qualche anno fa non ci avrei creduto” Il colpo d’occhio è notevole, come confermano le immagini e i. «è incredibile – ha detto la leader di FdI dal palco – Se me lo avessero detto qualche anno fa che avremmo riempito, non ci avrei creduto». Sul palco ina Milano a sostegno del candidato sindaco del centrodestra, la ...

