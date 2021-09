Pelé in ospedale: sta meglio, la foto sui social (Di sabato 25 settembre 2021) Migliorano le condizioni di Pelé, 80 anni, ricoverato in via precauzionale dalla scorsa settimana all’ospedale Einstein di San Paolo dopo l’operazione al colon. La figlia del campionissimo brasiliano, Kely Nascimento, ha postato sui social una immagine di Pelé mentre gioca a carte nella camera di ospedale, annunciando che sono stati fatti diversi passi avanti nel percorso che porterà alla guarigione. Pelé è stato ricoverato dopo problemi di reflusso. Il ricovero è stato disposto in misura precauzionale. Pelé è reduce dall’operazione subita due settimane fa per la rimozione di un cancro al colon. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di sabato 25 settembre 2021) Migliorano le condizioni di, 80 anni, ricoverato in via precauzionale dalla scorsa settimana all’Einstein di San Paolo dopo l’operazione al colon. La figlia del campionissimo brasiliano, Kely Nascimento, ha postato suiuna immagine dimentre gioca a carte nella camera di, annunciando che sono stati fatti diversi passi avanti nel percorso che porterà alla guarigione.è stato ricoverato dopo problemi di reflusso. Il ricovero è stato disposto in misura precauzionale.è reduce dall’operazione subita due settimane fa per la rimozione di un cancro al colon. L'articolo proviene da Italia Sera.

