Pavia, camionista No vax morto di Covid: aveva cercato di curarsi a casa da solo (Di sabato 25 settembre 2021) aveva tentato di curarsi a casa da solo, dopo aver scoperto di essere positivo al . Così un camionista di 56 anni, residente a Codevilla () in Oltrepò Pavese, è morto dopo il ricovero in ospedale ... Leggi su leggo (Di sabato 25 settembre 2021)tentato dida, dopo aver scoperto di essere positivo al . Così undi 56 anni, residente a Codevilla () in Oltrepò Pavese, èdopo il ricovero in ospedale ...

Advertising

TuttoQuaNews : RT @Corriere: No vax muore di Covid a 56 anni: aveva tentato di curarsi a casa - Tamara22358522 : @Kettelodicoaffa @twittdipopolo @Stefano83589696 @barbarab1974 No vax muore di Covid a 56 anni: aveva tentato di cu… - Corriere : No vax muore di Covid a 56 anni: aveva tentato di curarsi a casa - MilanoSpia : Pavia, camionista No vax muore di Covid a 56 anni: aveva tentato di curarsi a casa - infoitinterno : Pavia, camionista No vax morto di Covid: aveva cercato di curarsi a casa da solo -