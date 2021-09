Pattinaggio di figura: Turkkila-Versluis trionfano nella danza al Nebelhorn Trophy 2021. Ottavi Portesi Peroni-Chrastecky (Di sabato 25 settembre 2021) Si chiudono i giochi. Con la free dance della danza sul ghiaccio si è concluso l’importantissimo Nebelhorn Trophy 2021, competizione internazionale di Pattinaggio di figura valida per assegnare gli ultimi posti rimanenti per le Olimpiadi di Pechino 2022. Un ultimo responso pregno di emozione quello andato in scena nel tardo pomeriggio all’Eissportzentrum Oberstdorf, dove a vincere sono stati Juulia Turkkila-Matthias Versluis. I danzatori finlandesi hanno nuovamente confermato il loro ottimo stato di forma, firmando un programma molto splendidamente costruito, denso di elementi ben eseguiti e puliti che ha concesso loro di conquistare l’importantissimo punteggio di 110.27 (61.66, 48.61) utile per raggiungere per la prima volta in ... Leggi su oasport (Di sabato 25 settembre 2021) Si chiudono i giochi. Con la free dance dellasul ghiaccio si è concluso l’importantissimo, competizione internazionale didivalida per assegnare gli ultimi posti rimanenti per le Olimpiadi di Pechino 2022. Un ultimo responso pregno di emozione quello andato in scena nel tardo pomeriggio all’Eissportzentrum Oberstdorf, dove a vincere sono stati Juulia-Matthias. Itori finlandesi hanno nuovamente confermato il loro ottimo stato di forma, firmando un programma molto splendidamente costruito, denso di elementi ben eseguiti e puliti che ha concesso loro di conquistare l’importantissimo punteggio di 110.27 (61.66, 48.61) utile per raggiungere per la prima volta in ...

