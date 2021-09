Pattinaggio artistico, Junior Grand Prix Lubiana 2021: Petrosyan sale in cattedra e vince la tappa (Di sabato 25 settembre 2021) Mentre ad Oberstdorf si consumava il difficile e per certi versi sofferto libero individuale femminile valido per la qualificazione olimpica, a sud est dalla città tedesca, precisamente a 572 chilometri, ha fatto capolino una delle eccellenze del Pattinaggio di figura giovanile. La russa Adelia Petrosyan ha infatti vinto nettamente la quinta e terz’ultima tappa del circuito ISU Junior Grand Prix, andata in scena questa settimana presso l’Hala Tivoli di Lubiana, in Slovenia. Il talento seguito dal Team capitanato da Eteri Tutberidze ha difeso magistralmente la prima piazza già occupata dopo lo short confezionando un libero con i fiocchi. Ad eccezione infatti di una leggerissima sbavatura nel primo elemento, il quadruplo toeloop arrivato con una mano sul ghiaccio, la ... Leggi su oasport (Di sabato 25 settembre 2021) Mentre ad Oberstdorf si consumava il difficile e per certi versi sofferto libero individuale femminile valido per la qualificazione olimpica, a sud est dalla città tedesca, precisamente a 572 chilometri, ha fatto capolino una delle eccellenze deldi figura giovanile. La russa Adeliaha infatti vinto nettamente la quinta e terz’ultimadel circuito ISU, andata in scena questa settimana presso l’Hala Tivoli di, in Slovenia. Il talento seguito dal Team capitanato da Eteri Tutberidze ha difeso magistralmente la prima piazza già occupata dopo lo short confezionando un libero con i fiocchi. Ad eccezione infatti di una leggerissima sbavatura nel primo elemento, il quadruplo toeloop arrivato con una mano sul ghiaccio, la ...

