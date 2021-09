Pattinaggio artistico: Gutmann ottava al Nebelhorn Trophy: sfuma Pechino 2022 in campo femminile (Di sabato 25 settembre 2021) Non certo una giornata semplice per i colori azzurri. Il ghiaccio dell’Eissportzentrum di Oberstdorf (Germania) ha dato il suo responso: l’Italia non avrà nessuna rappresentante del singolo femminile alle Olimpiadi di Pechino 2022. Al Nebelhorn Trophy 2021 infatti, competizione di Pattinaggio artistico in scena questo fine settimana e valida come qualificazione olimpica, Lara Naki Gutmann non è riuscita a piazzarsi nelle prime sei posizioni utili per staccare il pass, chiudendo la gara all’ottavo posto, distante solo settantacinque centesimi dalla rassegna a cinque cerchi. Un risultato che certamente brucia quello maturato nel segmento più lungo. L’azzurra, già rallentata da uno short viziato da una imprecisione nella combinazione, ha pagato dazio ... Leggi su oasport (Di sabato 25 settembre 2021) Non certo una giornata semplice per i colori azzurri. Il ghiaccio dell’Eissportzentrum di Oberstdorf (Germania) ha dato il suo responso: l’Italia non avrà nessuna rappresentante del singoloalle Olimpiadi di. Al2021 infatti, competizione diin scena questo fine settimana e valida come qualificazione olimpica, Lara Nakinon è riuscita a piazzarsi nelle prime sei posizioni utili per staccare il pass, chiudendo la gara all’ottavo posto, distante solo settantacinque centesimi dalla rassegna a cinque cerchi. Un risultato che certamente brucia quello maturato nel segmento più lungo. L’azzurra, già rallentata da uno short viziato da una imprecisione nella combinazione, ha pagato dazio ...

